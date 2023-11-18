Avcılar’da otomobil zincir markete daldı Avcılar’da kontrolden çıkan otomobil, bir zincir markete daldı. Kazada yaralanan olmazken, araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

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İHA

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde, 34 HLJ 713 plakalı otomobil sürücüsü T.K., seyir halindeyken marketin önünde bulunan park alanına doğru girdi.

Aracıyla marketin içine girdi

Hızını alamayan sürücü Migros marketin camına çarptı. Camı kıran araç marketin içine girerken kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma yaparken araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

"Yaralı yoktu"

Kaza ile ilgili konuşan kurye, "Durakta oturuyorduk. Arkadaş buradan girdi ve birden ses geldi. Araba direkt cama girdi. Yaralı yoktu. Sağa sola çarpmadan direkt buraya girdi. Kazadan sonra hemen yaralı var mı diye baktık. Polisi aradık. Sonra da araç çekildi” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)