Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın çıktı Avcılar’da plastik malzeme deposundaki plastik su depolarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ölü ve yaralının olmadığı iki araç hasar aldı.

İHA

İstanbul Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi, Servis Sokak'ta bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı.

Çevrede güvenlik önlemi alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Söndürülen yangında iki araç hasar aldı

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken bir kamyonun brandası ve park halindeki bir otomobilin bagaj kısmı sirayet nedeniyle hasar aldı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.