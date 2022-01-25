Euro
15.2346
-0.44%
Dolar
13.4645
-0.31%
Altın
797.5520
-0.37%
Borsa
1910
-5.02%
Bitcoin
492.476
1.60%
BTXN Coin
31.44
-1.68%
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Avcılar'dan Firuzköy'e kayakla yolculuk

    İstanbul'da Fatih Işık İsimli vatandaşın, karla kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gittiği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 07:34
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 07:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'dan Firuzköy'e kayakla yolculuk

    Fatih Işık isimli vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

    Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    Avcılar'dan Firuzköy'e kayakla yolculuk - Video

    Avcılar dan Firuzköy e kayakla yolculuk #1

    Avcılar dan Firuzköy e kayakla yolculuk #2


    Görüş Bildir