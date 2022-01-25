Avcılar'dan Firuzköy'e kayakla yolculuk
İstanbul'da Fatih Işık İsimli vatandaşın, karla kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gittiği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.
- İHA
- 25.01.2022 - 07:34
- Güncelleme : 25.01.2022 - 07:35
Fatih Işık isimli vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Avcılar'dan Firuzköy'e kayakla yolculuk - Video