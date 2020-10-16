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    Avrasya Tüneli, bakım için trafiğe kapatıldı

    İki yakayı deniz altından birleştiren Avrasya Tünrli bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 01:35
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    Avrasya Tüneli, bakım için trafiğe kapatıldı

    İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli bu gece yarısı itibariyle hizmete kapatıldı.

    İşletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek.

    BAKIM ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE TAMAMLANACAK

    İşletmeden yapılan açıklamaya göre kalite standartları kapsamında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sabah 05.00 itibariyle tamamlanacak.

    Tünel iki yakayı sabah saatlerinde tekrar denizin altından birbirine bağlayacak.

    Avrasya Tüneli, bakım için trafiğe kapatıldı #1

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