Avrupa’da çalışma süreleri belli oldu: İşte en çok ve en az çalışan ülkeler

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınladı.

Raporda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 15 yaş ve üzeri bireylerin öngörülen ortalama çalışma sürelerine yer verildi.

Verilere göre, AB genelinde bir bireyin hayatı boyunca çalıştığı süre ortalama 37,2 yıla ulaştı. Bu rakam, son 10 yılda ortalama 2,4 yıllık bir artış anlamına geliyor.

Çalışma ömrünün uzamasında emeklilik yaşının yükseltilmesi, istihdam politikaları ve yaşam süresindeki artış gibi faktörlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Ancak rapor, ülkeler arasında büyük farklar olduğunu da ortaya koydu. İşte en uzun ve en kısa çalışma süresine sahip ülkeler…

ZİRVE HOLLANDA’NIN

AB ülkeleri arasında en uzun çalışma süresine sahip ülke Hollanda oldu. Hollanda’da bir birey ömrü boyunca ortalama 43,8 yıl çalışıyor.

Hollanda’yı 43 yıl ile İsveç, 42,5 yıl ile Danimarka, 41,4 yıl ile Estonya, 40,4 yıl ile İrlanda, 40 yıl ile Almanya ve 39,8 yıl ile Finlandiya takip ediyor.

Öte yandan en kısa çalışma süresine sahip AB ülkesi Romanya. Romanya’da bir birey ortalama 32,7 yıl çalışıyor. Onu 32,8 yıl ile İtalya, 34,8 yıl ile Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan, 35 yıl ile Belçika izliyor.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA SAATLERİ

Raporda Türkiye verilerine de yer verildi. Türkiye’de ortalama bir birey 30,2 yıl çalışıyor. Bu süre, AB ortalamasının (37,2 yıl) oldukça altında kalıyor.

Türkiye’de erkekler ortalama 39,3 yıl, kadınlar ise sadece 20,7 yıl çalışıyor.