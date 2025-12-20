- Bodrum'da ana su hattı patladı, yol çöktü ve tonlarca su boşa aktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, ana su isale hattında patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, cadde üzerinde asfalt yarıldı ve yolda derin bir çukur oluştu.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Ekipler tarafından bölgede onarım çalışması başlatıldı.