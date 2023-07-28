Avşa Adası'ndan İstanbul'a giden deniz otobüsü fırtınaya yakalandı: Yolcular baygınlık geçirdi Avşa Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemideki yolcular korku dolu saatler geçirdi.

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DHA

İstanbul'da kavuran sıcaklıklar dün yerini gök gürültüsüne ve yağmura bıraktı.

Rekor sıcaklıklar sonrası vatandaşlar, güne gök gürültülü ve yağmurlu havayla başladı.

Yağışın etkisiyle Marmara Denizi'nde de şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı.

Yolcular baygınlık geçirdi

Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı.

Gemi kaptanı, yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı. Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı.

1 saatlik rötarla Avcılar'a ulaştılar

Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.

Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu, ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı.

Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.