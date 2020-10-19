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    Avşa-İstanbul seferi yapan deniz otobüsü, fırtınaya yakalandı

    Avşa-İstanbul seferini yapan deniz otobüsü, fırtına çıkınca geri dönmek zorunda kaldı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 01:31
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    Avşa-İstanbul seferi yapan deniz otobüsü, fırtınaya yakalandı

    Avşa Adası’ndan İstanbul’a gitmek üzere saat 16.30 limandan ayrılan İDO’ya ait deniz otobüsü Marmara Adası’na uğrayıp yolcularını aldıktan sonra İstanbul’a doğru hareket etti.

    YOLUN YARISINDA FIRTINAYA YAKALANDILAR

    Yaklaşık 1 saat 20 dakika yol aldıktan sonra havanın fırtınalı olması nedeniyle dalgalardan korkan yolcuların ısrarı ile gemi ayrıldığı limana geri dönmek zorunda kaldı.

    Avşa-İstanbul seferi yapan deniz otobüsü, fırtınaya yakalandı #1

    SEFER SABAH YAPILACAK

    Yolcuları tekrar Marmara Adası’na indiren gemi, yarın sabah seferini yapmak üzere Avşa Adası limanına demirledi.

    Avşa-İstanbul seferi yapan deniz otobüsü, fırtınaya yakalandı #2

    Avşa-İstanbul seferi yapan deniz otobüsü, fırtınaya yakalandı #3

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