27 yaşındaki İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi avukat Aybars Adıgüzel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz şubat ayında adliyede darbedilmesi ile gündeme gelen avukat Aybars Adıgüzel, kalp krizi geçirdi.

14 Şubat 2020 tarihinde Bakırköy Adliyesi''nde darbedilerek gündeme gelen genç avukatın acı haberini, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÖRNEK BİR KİŞİYDİ"

Avukat Aybars Adıgüzel'in örnek bir kişi olduğunun altını çizen Durakoğlu, “Bu büyük bir acı... Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı... Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan bir örnek kişiydi. Allah rahmet eylesin.” cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Avukat Aybars Adıgüzel hayatını kaybetti - VİDEO



Aybars Adıgüzel’in, Bursa’da defnedileceği öğrenildi.













