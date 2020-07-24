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    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler

    86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii’nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 20:34
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    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler

    Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı.

    İlk namaz için binlerce kişinin çevresinde sabahladığı Ayasofya, dün gece tarihi güne girmeden önce hilal ile kartpostallık kareler verdi.

    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler #1

    KARTPOSTALLIK AYASOFYA FOTOĞRAFLARI

    Dün akşam saatlerinde fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Ayasofya-i Kebir Camii ile hilali aynı karede çekti.

    Ayasofya ile hilalin aynı karede buluştuğu fotoğraflar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler #2

    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler #3

    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler #4

    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler #5

    Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler #6

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