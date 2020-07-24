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    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı

    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.
    • AA
    • 24.07.2020 - 06:35
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 07:30
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    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı

    86 yıl aradan sonra bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak.

    Hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı.

    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı #1

    GÜVENLİK NOKTALARINDA SAF TUTTULAR

    Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu.

    Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

    Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi.

    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı VİDEO

    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı #2

    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı #3

    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı #4

    Ayasofya çevresinde sabah namazı kılındı #5

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