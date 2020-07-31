Ayasofya'da turistler ve ibadet edenler aynı karede

İbadete açılmasıyla birlikte yoğunluk yaşanan Ayasofya Camii'ne bayramda da ilgi üst düzeyde. İbadet için gelen binlerce insanın yanında, turistler de kafileler halinde Ayasofya'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tektar ibadete açılan ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelası asılan tarihi yapıya ilgi Kurban Bayramı'nda da sürdü.

24 Temmuz'da 350 bin kişinin katıldığı ilk namazla birlikte hem ibadet için hem de turistik faaliyet için dolup taşan Ayasofya Camii'nde, Kurban Bayramı namazı da geniş katılımla kılındı.

KADINLAR DA NAMAZA KATILDI

Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.

TURİST KAFİLLELERİ REHBERLER EŞLİĞİNDE GEZDİ

Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.

Vatandaşlar camide de namaz kılıp, dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti.

Vatandaşların yanı sıra kafileler halinde Sultanahmet'e gelen turistler de rehberler eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Yabancı turistler de cemaatle birlikte Ayasofya'yı da arkalarına alıp selfi çekti.