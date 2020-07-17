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- Ayasofya'daki bilet satış gişesi söküldü
Ayasofya'daki bilet satış gişesi söküldü
Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.
- İHA
- 17.07.2020 - 14:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti. İlk namaza ise 1 hafta kaldı.
BİLET SATIŞ GİŞESİ KALDIRILDI
Danıştay kararının ardından müze işlevine son verilerek ibadete açılan Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.
Ayasofya Camii önünde bulunan bilet satış gişesi söküldü İZLE