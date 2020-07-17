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Ayasofya'daki bilet satış gişesi söküldü

Ayasofya'daki bilet satış gişesi söküldü

Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü.