Ayasofya'ya gitmek için Düzce'den pedal çeviriyorlar

3 bisikletçi, fethin sembolü olan Ayasofya'nın ibadete açılacağı tarihine güne şahitlik etmek için, Düzce'den İstanbul'a pedal çevirmeye başladı.

Düzce'de 3 bisikletçi, müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma ve sabah namazına yetişmeye çalışıyor.

Bisiklet Antrenörü Yaşar Artun, Lütfullah Yıldız ve Sefa Yeşilyurt 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii'ne gitmek için, bisikletle pedal çeviriyor.

FETHİN SEMBOLÜNE PEDAL ÇEVİRİYORLAR

Artun’un öncülüğünde pedal çeviren ekip “Fethin Sembolüne 453 km Pedal Çeviriyoruz” sloganı ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden İl Müdürü İsa Yazıcı’nın start vermesiyle saat 14.53’de yola çıktı.

Cuma sabahı İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Ayasofya’ya ulaşmayı planlayan bisiklet tutkunları, Ayasofya’da yine kılınacak olan ilk sabah namazının ardından Düzce’ye dönmeyi hedefliyor.

"HAYATIMIZIN EN DEĞERLİ YOLCULUĞU"

Düzce’den yola çıkan ekibin başında olan Yaşar Artun, yola çıkmadan önce yaptığı konuşmada, "Biz 3 gönüllü bisikletçileriz. Bu tarihin bir parçası olsun istedik. Biz bunca yıldır binlerce kilometreyi sadece bisikletle geçtik. Ancak Ayasofya’ya çıktığımız bu yolculuk hayatımızın en değerli yolculuğu olacak. Cumhurbaşkanımız 86 yıl sonra Ayasofya’nın zincirlerini kırdı. Biz de bisikletin zincirleriyle bu tarihi cuma ve sabah namazının bir parçası olmak istedik.” dedi.



