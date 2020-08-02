Ayder Yaylası'nda bayram yoğunluğu

Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda tatilcileri ağırlıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

YAYLANIN KEYFİNİ YERLİ TURİSTLER ÇIKARDI

Bayramın ilk gününden yaylaya gelen, otel ve pansiyonlara yerleşen tatilciler, doğal güzelliği ile ilgi çeken yaylada doğa yürüyüşü yaptı, aktivitelere katıldı, yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl körfez ülkelerinden ziyaretçilerin gelemediği yayla, yerli turistlere kaldı. Yağmurlu ve sisli havaya aldırış etmeyenler, yaylanın temiz havasını soludu.

"ANIN TADINI ÇIKARDIM"

Yaylada turistlerin çok talep gösterdiği zipline ise bu sene pandemi koşullarına uygun yapıldı. Dezenfektan ve sosyal mesafe kuralına uyan adrenalin tutkunları, maskesiz binmedi.



İlk defa zipline yapan Sevim Soyyiğit sisler içinde keyif aldığını belirterek, "Öncesinde biraz heyecan vardı sonra anın tadını çıkardım. Bu havada sislerin arasında kendimi çok iyi hissettim’’ dedi.





"AYDER ÇOK GÜZEL"

Memleketlerinde termometrelerin 40 dereceleri geçtiğini söyleyen Necat Günden, "Mardin'den geldik. Ayder çok güzel. Memleketimde hava sıcaklığı 40 derecelerin üzerinde seyrederken burada biz yağmurluklarla yürüyüş yapıyoruz. Serin havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.











