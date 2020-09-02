Aydın'da 2 aylık bir bebek koronavirüse yakalandı

Bebeğin anne ve babasının da virüs taşıdığı belirtilirken; Kaymakam Ahmet Soley, “Hepimiz üzgün, moralsiz ve vicdan azabı içerisindeyiz.” dedi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye’de de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde anne ve babası koronavirüse yakalanan ve isminin Arel olduğu öğrenilen 2 aylık bebeğin de virüs testi pozitif çıktı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, “Hepimiz üzgün, moralsiz ve vicdan azabı içerisindeyiz.” dedi.

“EN KÜÇÜK BELİRTİDE SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN”

Bebeğin durumunu bilgi saklamanın ve umursamazlığın sonucu olarak nitelendiren Kaymakam Soley, “Baba ve annesinden sonra maalesef 2 aylık Arel bebeğimizin de testi pozitif çıkmıştır. Yüce Allah'ım yakınlarına bağışlasın, Allah yardımcıları olsun. Aynı acıyı bir kez daha yaşamamak için ne olur bizler aynısını yapmayalım. En küçük hastalık belirtisinde saklamadan sağlık kuruluşuna başvuralım. Filyasyon ekiplerimize doğruyu söyleyip, bilgi saklamayalım. Unutmayalım ki; bir bilgiyi saklamanız birçok kişinin hayatına mal olabilecektir. Arel bebeğin ve ailesinin koronavirüs belasından kurtulup bir an önce sağlıklı bir şekilde normal yaşama dönebilmeleri için devlet olarak tüm imkan ve güçlerimiz ile yanlarındayız.” dedi.