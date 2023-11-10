Aydın'da Atatürk için pilav dağıtıldı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde Aydın'da vatandaşlara pilav dağıtıldı.

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle hayır gerçekleştirdi. Hayırdan alan binlerce vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çerçioğlu: "Saygı ve özlemle anıyoruz"

Çerçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü saygıyla ve özlemle andıklarını ifade etti. Çerçioğlu, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz özlem, yüreğimizde her geçen gün artarak büyüyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler de Atamızın devrimlerinin ışığında Cumhuriyet'in ilk günündeki heyecanı yaşatacak, aynı inançla daha fazla çalışacağız ve üreteceğiz.

Vatandaşlar ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan hayra yoğun ilgi gösterip, uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)