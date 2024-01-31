Aydın'da ayağı taşa takılan çocuk uçurumdan yuvarlandı

İHA
Aydın'da yaşanılan feci kazada bir çocuk ölümden döndü..
Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Üçgözler mevkiinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki K.B. arkadaşlarıyla oyun oynuyordu.
Ayağı taşa takılan K.B., 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Uçurumdan yuvarlanan çocuk yaralandı
Uçuruma yuvarlanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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