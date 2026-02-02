Aydın'da belediye başkanı saniyelerle kurtuldu: Sahnenin çökme anı kamerada Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki bir etkinlikte sahnede zeybek oynayan Belediye Başkanı Uğur Doğanca, oyun sonrası sahneden inerken çıkan fırtınanın sahne ve dev ekranı devirmesiyle saniyelerle ölümden kurtuldu. O anlar amatör kameraya yansıdı.