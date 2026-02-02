Abone ol: Google News

Aydın'da belediye başkanı saniyelerle kurtuldu: Sahnenin çökme anı kamerada

Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki bir etkinlikte sahnede zeybek oynayan Belediye Başkanı Uğur Doğanca, oyun sonrası sahneden inerken çıkan fırtınanın sahne ve dev ekranı devirmesiyle saniyelerle ölümden kurtuldu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 04:49
  • Aydın'da Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, zeybek oynadıktan sonra sahneden inerken aniden çıkan fırtına sahneyi devirdi.
  • Başkanın sahneden inişi, muhtemel bir faciayı engelledi.
  • O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Aydın'da Kuyucak ilçesinde düzenlenen program, halktan yoğun ilgi gördü.

ZEYBEK SONRASI FIRTINA SAHNEYİ VURDU

Semt pazarında gerçekleştirilen program çerçevesinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı zeybek oynadı.

Başkan Doğanca’nın sahnedeki zeybek performansı izleyenlerden tam not aldı. Başkan Doğanca sahneden indiği sırada aniden bastıran fırtına, sahne kurulumunu vurdu.

DEV EKRAN SANİYELERLE FACİAYI TEĞET GEÇTİ

Doğanca’nın saniyeler önce üzerinde bulunduğu alanın arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle sahneye devrildi.

Başkanın sahneyi terk etmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, yürekler ağza geldi. Ucuz atlatılan kaza amatör kameraya yansıdı.

