Aydın'da ilginç kaza! Bir kadın evinin balkonundan yola düştü Efeler ilçe merkezinde gece yarısı bir kadın evinin balkonundan yola düştü. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi 33 yaşlarındaki kadın hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Aydın'da gece yarısı yaşanılan kazada bir kadın ağır yaralandı..

Saat 02.00 sıralarında Efeler ilçesi 1660 sokakta meydana gelen olayda, Mesudiye Mahallesi Şerbetçi Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında yaşayan 3 çocuk annesi İ.C., henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan sokağa düştü.

Gürültü üzerine uyanan çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis’e bildirerek yardım istedi.

Vücudunda kırıklar oluştu

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan kadını Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis soruşturma başlattı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının 4. kattan aşağıya o saate nasıl düştüğü araştırılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)