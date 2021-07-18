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    Aydın'da kaçak sigaralar ele geçirildi

    Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu bir iş yeri ve deposunda kaçak sigaralar bulundu.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 23:54
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    Aydın'da kaçak sigaralar ele geçirildi

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde KOM Grup Amirliği ekipleri A.K isimli şahsın iş yeri ve deposunda arama gerçekleştirdi.

    GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda 23 bin 800 adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 225 bin adet kaçak yaprak sigara kağıdı, 124 kilogram kaçak tütün, 7 kilogram kaçak nargile tütünü, , 387 adet sigara dolumunda kullanılan karton sigara paketi ile 12 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Konuyla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

    Aydın da kaçak sigaralar ele geçirildi #1

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