Aydın'da karantina ihlaline afişli çözüm

Karacasu ilçesinde, karantinadaki kişilerin ihlallerini önlemek için karantina altına alınan evlere afiş asıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, vaka sayılarının artması üzerine pozitif vaka bulunanların ve bunlarla temas edenlerin evleri afiş asılarak işaretlendi.

"DİKKAT BU EV KARANTİNA ALTINDADIR"

Karacasu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Salgın Yönetim Kurulu kararı gereğince ilçede karantina evleri için hazırlanan afişler, ekipler tarafından asıldı.

Afişlerde, "Dikkat, Covid-19 nedeni ile bu ev karantina altındadır. Giriş ve çıkış yasaktır. Şahıslarla temas eden kişilerin kendi sağlıkları için 44116 16 numaralı telefona bilgi vermeleri gerekmektedir. #evdekal, #evdehayatvar Karacasu Kaymakamlığı" ifadeleri yer aldı.

Karacasu, Kurban Bayramı'na kadar tek bir vakanın görülmemesiyle dikkat çeken ilçelerden biri olurken, bayramın ardından ilçe dışından gelenlerin taşıdığı virüsle ilçedeki vaka sayısı 8, temaslı sayısı 108'e çıkmıştı.