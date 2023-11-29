Aydın'da kargo şubesi yangında küle döndü Aydın'da bir kargo şubesinde çıkan yangın panikletirken yangında iş yeri ve depo kısmındaki ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ata Mahallesi Gıdacılar 1. Cadde üzerinde saat 23.00 sıralarında, bir kargo firması şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kargo şubesinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangına müdaha edildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kargo şubesi ile şubenin depo kısmındaki 48 J 4905 plakalı ticari araca sıçrayan alevlere müdahale etti.

Kargo şubesi kül oldu

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kayağı olurken, kargo şubesi ve ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)