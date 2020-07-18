Söke'de 6 koyunu telef edip 11 koyunu da yaralayan sokak köpekleri belediye tarafından toplanırken, 3 köpeğin hala bulunamamış olması köylüleri tedirgin ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, sokak köpekleri koyunlara saldırdı.

20 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı, Doğanbey Mahallesi'nde 4 sokak köpeği, iki ayrı evin önünde bağlı bulunan koyunlar ile bir ağıldaki koyun sürüsüne saldırdı.

6 KOYUN TELEF, 11 KOYUN YARALI

6 koyunu telef edip, 11 koyunu yaralayan sokak köpeklerinin gürültüsüne uyanan hayvan sahipleri, hayvanlarını köpeklerden kurtarmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Köpekler, bir süre sonra kaçarak, gözden kayboldu.

Mahalle muhtarı aracılığı ile durumu jandarmaya bildiren mağdur köylüler, tutanak tutan jandarmaya rapor verdi.

BULUNAMAYAN KÖPEKLER TEDİRGİNLİK UYANDIRIYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olayın ardından mahalleye gelip, 1'i saldıranlar arasındaki 5 köpeği toplayıp, götürdü. Ancak köylüler, koyunlara saldıran diğer 3 köpeğin halen yakalanmamış olması nedeniyle korku ve tedirginliklerinin devam ettiğini söyledi. Köylüler, köpeklerin kendileri ve çocuklarına saldırmalarından korktuklarını da kaydetti.

Aydın'da koyunları köpekler telef etti: Köylü korkuyor - VİDEO



ELİNDEKİ KOYUNLARI KÖPEKLER TELEF ETTİ

Evinin önünde bağlı olan koyunları köpeklerin saldırısına uğrayan İbrahim Selçuk, "3 koyunum vardı. 1'i evimin ön tarafı, diğer 2'si ise yan tarafında bağlıydı. Sabaha karşı gelen sokak köpekleri 2 koyunuma saldırmış. Sabah kalktığımızda, bu iki koyunumu yerde parçalanmış halde, cansız yatarken bulduk. Olaydan bir gün önce köpeklerin saldırdığı 2 koyunu 2 bin 500 liraya satacaktım ama fiyatta anlaşamadık. Satamayıp, elimizde kalan koyunlarım köpeklerin saldırısıyla telef oldu. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor" dedi

3 KOYUNU KÖPEK SALDIRISINDA ÖLDÜ

Mağdur köylülerden Ahmet Turgutlu ise "Ufak çaplı hayvancılık yapıyoruz. Küçükbaş hayvan alıp, yetiştiriyoruz. Koyunlarımdan 3'ü köpeklerin saldırısında öldü. Diğer 1'i ise yaralı kurtuldu. Onun da yaşayıp yaşamayacağını bilemiyoruz. Sabah katlığımızda kalan diğer koyunlarımızda çok korkmuş ve bitkin haldelerdi. Endişe içindeyiz" diye konuştu.

KAPANAN BARINAĞIN GERİ AÇILMASINI İSTİYORLAR

Kapatılan barınağın yeniden açılmasını isteyen Doğanbey Mahallesi Muhtarı Serdar Sarıkurt, "Cumartesi sabahı hayvan sahibi arkadaş beni arayıp, durumu bildirdi. Gelip, duruma baktığımda korkunç bir manzara ile karşılaştım. Kimi koyunların ayağı kopmuş, kimilerinin bağırsakları dışarı çıkmıştı. Bunu köpeklerin yapıp, yapamayacağı konusunda ilk başta tereddütlerimiz vardı. Ama hayvan sahipleri, köpeklerin koyunları kurtarmaya çalıştıkları sırada bile saldırmaya devam ettiğini söyleyince ikna oldum. Konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni bilgilendirdik. Aynı gün gelip önce 1'ini ertesi günde 4 sokak köpeğini yakalayıp, götürdüler. Ancak hayvan sahipleri yakalanan köpekler içinde saldırandan sadece 1'inin olduğunu söyledi. Saldırgan diğer 3 köpek henüz bulunmuş değil. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz ama tedirginliğimizde sürüyor. Söke'de bulunan hayvan barınağı 2 yıl önce neden kapatıldı? Koyunlar bizim canımız ama köpekler de sonuçta bir can taşıyor. Köpeklere de zarar gelsin istemiyoruz. Haftada, ayda bir mama bırakmakla bu hayvanlar doymuyor. Söke'deki kapatılan hayvan barınağının mutlaka açılması gerekiyor. Buradan tüm yetkililere seslenmiş olalım. İki çocuğum var. Geçen gün eşim bakkala ekmek almaya giderken köpeklerden korkup, geri dönmek zorunda kalmış. 6- 7 köpek bir araya gelip, adeta bir çete gibi geziyor. Korkmamak elde değil. Kimsenin başına bu köpekler nedeniyle bir şey gelsin istemiyoruz" dedi.





































