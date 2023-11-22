Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, otomobili ile İzmir istikametinden Söke istikametine seyir halinde olan Ömer K., iddiaya ışık ihlali yaptı.
Bu sırada motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan M.’nin motosikletine çarptı.
Hayati tehlikesi var
Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan M., tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan motosiklet sürücüsünün Aydın’a sevk edildiği öğrenildi.
Sürücü gözaltında
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış