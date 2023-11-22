Aydın'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı Kuşadası’nda kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 kişi ağır yaralandı.

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İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, otomobili ile İzmir istikametinden Söke istikametine seyir halinde olan Ömer K., iddiaya ışık ihlali yaptı.

Bu sırada motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan M.’nin motosikletine çarptı.

Hayati tehlikesi var

Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan M., tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan motosiklet sürücüsünün Aydın’a sevk edildiği öğrenildi.

Sürücü gözaltında

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)