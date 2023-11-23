Aydın'da sürücülere uyarı: Kentin havasına aldanıp kış bakımlarını ihmal etmeyin Türkiye’nin ılıman iklime sahip illerinden Aydın'da oto tamircileri, araçlarda ihmal edilen kış bakımlarının ciddi sorunlara neden olduğunu belirterek sürücüleri uyardı.

İHA

Türkiye’de havası en fazla değişen illerin başında yer alan Aydın’da bir günde 4 mevsim birden yaşandığını ve Aydın’ın özellikle ılıman geçen havası nedeniyle pek çok sürücünün kış bakımlarını ihmal ettiğini belirten Aydın 2. Sanyi’de faaliyetlerini sürdüren Eray Kaplan, ani ısı değişimlerinin bakımı yapılmayan araçlarda arızaya neden olduğunu söyledi.

"Gündüz 15-20, gece sıfırın altında olabiliyor"

Aydın’da gün içinde 15-20 derece olan hava sıcaklığının gece yarsısı ve sabaha karşı zaman zaman sıfırın altına düşebildiğini belirten Kaplan, şöyle konuştu:

Aydın iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle günlük sıcaklık farkının en fazla yaşandığı illerin başında geliyor. Ovada 10-15 derece hava sıcaklığı varken dağ köylerinde bu sıcaklık sıfırın altına düşüyor. Bu nedenle yasal zorunluluk olmasa bile Kasım ayından sonra sürücülerin araçlarını kışa hazırlamasını tavsiye ediyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)