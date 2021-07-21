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    Aydın'da tatilci trafiği

    Kurban Bayramı tatilini Aydın ve Muğla'daki turistlik ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
    • AA
    • 21.07.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 17:45
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    Aydın'da tatilci trafiği

    Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ege Bölgesinde yer alan tatil merkezlerine ulaşımı sağlayan kara yollarında hareketlilik gözlendi.

    SÖKE'DE 10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

    Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerine geçiş noktasındaki Söke ilçesinin girişindeki kavşakta yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

    Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği diğer bölgelerde de polis ve jandarma denetimlerini artırdı.

    Aydın'da tatilci trafiği VİDEO

    Aydın da tatilci trafiği #1

    DİLEK YARIMADASI AŞIRI YOĞUNLUK NEDENİYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

    Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, aşırı yoğunluk nedeniyle saat 14.00'den itibaren araç trafiğine kapatıldı.

    Aydın da tatilci trafiği #2

    Aydın da tatilci trafiği #3

    Aydın da tatilci trafiği #4

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