Aydın'da trafik kazası: 1 ölü Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 şahıs hayatını kaybetti.

İHA

Aydın'da Didim ilçesinde Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilçedeki özel bir okulda öğretmenlik yapan evli 2 çocuk annesi araç sürücüsü Esra Uygur (39), ağır yaralı şekilde yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Uygur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uygur’un eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Uygur'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerin yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)