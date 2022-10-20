Kuşadası'nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde işletmesinde yemek yiyen vatandaş, deprem esnasında içeceğini de alarak dışarı kaçması ilçede gündem oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi dün saat 13.17'de peş peşe 2 depremle sallanmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıklamıştı.

Deprem çevredeki ilçelerde de hissedilirken asıl ilçede gündeme gelen olan olay ise bir işletmede yaşandı.

Depreme rağmen içeceğini bırakmadı

İHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.

Aydın'da yaşanan depremde içeceğini geride bırakamadı - Video