Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Aydın'da yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın şahıs evinde ölü olarak bulundu.

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yıldıztepe Mahallesi 152 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde, apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Hafize Çavuş'tan (75) 2 gündür haber alamayan ve sağlık durumundan şüphelenen komşuları ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hareketsiz halde bulundu

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girerken, yaşlı kadın içerde hareketsiz yatar halde bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çavuş'un ölüm haberini alan komşuları ve yakınları yasa boğuldu.

Yaşlı kadının cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)