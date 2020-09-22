Aydın'da yüzey çalışmaları tamamlanan 'Mastaura Antik Kent' gün yüzüne çıkıyor

Adnan Menderes Üniversitesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle üç ay önce başlatılan Mastaura Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları çalışmaları tamamlandı.

Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum’un bir benzeri olan Aydın’daki 2 bin 700 yıllık arenanın yüzey çalışmalarını yürüten Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Doktor Sedat Akkurnaz, kazı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını açıkladı.

Mastaura Antik Kent'in turizme kazandırılması yönünde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Bozyurt Mahallesi'nde bir toplantı düzenlendi.

“TURİSTLER SADECE PAMUKKALE’YE GİTTİ”

Toplantıda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Geçen yaz sezonunda ilimize 2 milyon turist gelmiş ve bunlardan sadece 50 bin kişi Nysa gibi Geyre gibi tarihi yerleri gezmiş ve daha sonra otobüslerle Denizli’de bulunan Pamukkale’ye gitmiştir. Bizim de gayretimiz, bu gibi tarihi yerlerimizi turizme kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz. Buralar turizme kazandırıldığı taktirde bölgede yaşayan vatandaşlarımız da ekonomik anlamda kalkınmış olur.” dedi.

KAZIYA İZİN İMZASI

Tanıtımın ardından Mastaura Antik Kent’in bulunduğu alandaki arazi sahiplerine, törenle kazı çalışmalarına izin vermeleri konusunda muvafakatname imzalatıldı.

AĞAÇ BAŞINA BEDEL ÖDENECEK

Çalışmaların tamamlanmasından sonra da arazilerin kamulaştırılacağı ve ağaç başına sahiplerine bedel ödeneceği bildirildi.