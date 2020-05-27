İstanbul Aydos Ormanı'nda bulunan göle gelen hayvansal atık ve kirli sular nedeniyle, gölde yaşayan balıklar ölüyor.

Dört bir yanı farklı güzelliğe sahip olan Türkiye'de saklı kalmış doğa harikaları, zaman zaman insanların duyarsızlıkları nedeniyle yok olma derecesine gelebiliyor.

Buna bir örnek ise İstanbul’da Aydos Ormanı’nın iç kısmında bulunan tabiat harikalarından olan göl...

ATIKLAR NEDENİYLE BALIKLAR ÖLÜYOR

Aydos Ormanı içerisindeki gölün çevresinde bulunan işletmeciler, gölün üst kısmında bulunan ahırlardan gelen hayvansal atıkların ve gölün yakınında bulunan su istasyonundan gelen atık suların, göle akması nedeniyle gölde yaşayan balıkların öldüğünü belirtti.

Bunun yanı sıra kötü kokulardan ve çevre kirliliğinden dolayı kendi müşterilerin azaldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Aydos Ormanı'ndaki gölün içler acısı hali

"GÖL SİMSİYAH"

Göle akan kirli su ve atıkların gölde yaşayan canlıları tehdit ettiğini belirten işletme çalışanı İsmail Öztürk, "Ben burada ikamet ediyorum. Göl simsiyah, bu durumdan rahatsız oluyoruz. Gölün böyle kirli olmasının sebebi, göle gelen derenin üzerinde bulunan su fabrikası, ahırlar ve evlerin kanalizasyon çukurlarının buraya bağlantılı olmasıdır. Burada çok kötü koku yapıyor. Sivrisinekler çoğaldı müşteriler de durmuyor. Atık ve kirli sulardan dolayı balıklar ölüyor, gölde yaşayan yayınların sazan balıklarının cansız bedenlerini kıyıya vurmuş buluyoruz. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesini istiyoruz. Bu atıklar ve kötü koku hem bizim hem müşterilerimizin hem de gölde yaşayan canlıların hayatını tehdit ediyor.” dedi.