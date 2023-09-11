Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2. sınıf Emniyet Müdürü gözaltına alındı Ankara'da yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Ankara'da Kaplan grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan’ın Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada, 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Komiserlikten ayrılarak avukatlık yapmaya başladığı ortaya çıktı

2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin yanı sıra başkomiserlikten ayrılarak avukatlık yapmaya başladığı öğrenilen U.K isimli eski polisin de gözaltında olduğu öğrenildi.

Toplam gözaltı sayısı 29 oldu

Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ise 29 oldu.