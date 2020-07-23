AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı

AYM, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "çoklu baro" düzenlemesini öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuruların ilk incelemesini tamamladı.

CHP, YASALAR MECLİSTEN GEÇİNCE SOLUĞU AYM'DE ALMIŞTI

CHP, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

BEKÇİLERİN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ EPEY TARTIŞILMIŞTI

Öte yandan CHP, Bekçilere bir başka başvuruda da mahalle bekçilerinin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerine kimlik sorma, silah taşıma ve araç durdurma yetkileri verilmişti.

Bekçilere verilen bu haklar, Meclis'te yoğun tartışmalara neden olmuştu.

2 İPTAL BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 başvurunun da ilk incelemesini tamamladı.

Başvurularda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması istemleri reddedildi.

İptal istemleri, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.