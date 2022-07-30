21 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Açık Deniz Yüzücüsü Aysu Türkoğlu dün öğle saatlerinde İngiltere’den Fransa’ya yüzmeye başladı.

Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefleyen Türkoğlu, Manş Denizi'ni tam 16 saatte hiç durmadan yüzüp geçerek hedefine ulaştı ve rekor kırdı.

Türk bayrağı açtılar

Aysu Türkoğlu'nun son dakikalarında hocası Bengisu Avcı Erdoğan da denize atladı.

Kurallar gereği Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan birlikte karaya çıktı. Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan, karaya çıktıktan sonra birlikte Türk Bayrağı açtılar.

Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saatte yüzerek rekor kırdı - Video

"Yaşlı bir adamı çok mutlu ettin"

Genç sporcunun antrenör ve ailesi kendisini tebrik etti. Kendisine eşlik eden teknenin kaptanın "Yaşlı bir adamı çok mutlu ettin" şeklindeki tebriği sonrası Aysu Türkoğlu, "Bu kadar ağlayıp, zırladım" dedi.

"Birazcık sandviç kaldıysa verir misiniz, çok acıktım"

Genç sporcunun babası yaşanan sevinç sonrası "Çok büyük bir olay başarın, yaşanmamış bir şey başardın, zırlaman çok normal" ifadelerini kullandı. Uzun bir süredir kulaç atan sporcu, "Birazcık sandviç kaldıysa verir misiniz, çok acıktım" dedi. Rekortmen ekip daha sonra teknede zafer pozu verdi.

Antrenörü de rekortmen

Aysu Türkoğlu'nu rekora hazırlayan isim bu süreçte Bengisu Avcı Erdoğan oldu. Bengisu Avcı Erdoğan, 2018'de Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikayla en hızlı geçen kadın açık su yüzücüsü unvanını elde etmişti.

Manş Denizi'ni ilk geçen sporcu Nesrin Olgun Arslan

Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadın sporcu 1979'da Nesrin Olgun Arslan oldu. Nesrin Olgun Arslan'ın yüzme süresi 15 saat 47 dakikayı bulmuştu. Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk sporcu 9 saat 2 dakika ile Erdal Acet oldu. Manş Denizi'nde dünya rekoru ise 6 saat 55 dakika ile Avustralyalı sporcu Trent Grimsey'ye ait.

"Çoğu gitti, azı kaldı"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aysu Türkoğlu'nun Manş Denizi'nde rekor için kulaç attığı anlarda genç sporcuya destek olmuştu. Bakan Kasapoğlu, 21 yaşındaki sporcunun Manş Denizi'ni yarılamasının ardından "Çoğu gitti, azı kaldı" paylaşımını yapmıştı.

Ömer Çelik destek mesajı yayınladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aysu Türkoğlu'nun rekor için kulaç attığı saatlerde bir paylaşımda bulunmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, Aysu Türkoğlu'na destek olmuş aynı zamanda da Nesrin Olgun Arslan'ı da unutmamıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu bugün 02.00'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olmak için kulaç atacak. Aysu’yu şimdiden kutluyoruz. Yüreğimiz Aysu’yla.

Daha önce Adana’dan bizim mahalleden ablamız Nesrin Olgun Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını olmuştu."





"Manş denizini geçen en genç Türk unvanını almış olacağım"

Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nde zafere ulaşmadan önce daima zafere inandı. 21 yaşındaki sporcu daha önce yaptığı açıklamalarda, "Manş Kanalı’nda 1652 solo 842 takım olmak üzere toplam 2494 geçiş yapıldı. 15’i bireysel olmak üzere 6 Türk takımı geçti. Bunlardan sadece 3’ü kadın. Ben de geçtiğim takdirde hem kadınlarda hem erkeklerde Manş denizini geçen en genç Türk unvanını almış olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Covid'e rağmen hedefine odaklandı

Aysu Türkoğlu'nun rekor kırdığı yolda karşısına Covid-19 pandemisi de çıktı. Genç sporcu tüm engellere rağmen asla pes etmedi. Aysu Türkoğlu, Covid-19 pandemisinde kapanma döneminde evlerinin terasına portatif havuz yaptı. 21 yaşındaki yüzücü o dönemde verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Terasımdaki bu havuz koronavirüs döneminde hem korunmamı, hem de günde 3 saat antrenman yapmamı sağladı. Her şey geride kaldıktan sonra bunu büyük bir anı olarak saklayacağım. Branda ve plastik ayaklarla yaratıcı bir fikri uygulamaya geçiren babama teşekkür borçluyum."

Kariyerine 14 yaşında başladı

Aysu Türkoğlu'nun yüzme kariyeri 14 yaşında başladı. Henüz 14 yaşında profesyonel olan genç sporcu 1.73 boyunda. Aysu Türkoğlu'nun kilosu ise 66 civarında. Aysu Türkoğlu'nun antrenörü Bengisu Avcı, genç sporcunun vücudunun yüzmeye çok elverişli olduğunu belirtmişti.