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    • B Takımlar Ligi nedir? B Ligine katılmak zorunlu mu? TFF'nin B Ligi takımlarla ilgili yeni kararı

    B Takımlar Ligi nedir? B Ligine katılmak zorunlu mu? TFF'nin B Ligi takımlarla ilgili yeni kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu B Ligi ile ilgili ne açıklama yaptı? B Takımlar Ligi'ne katılmak zorunlu mu? Şampiyon, ikinci ve üçüncü ne kadar kazanacak? Detaylar haberde...
    • AA & Ensonhaber
    • 25.08.2020 - 17:57
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    B Takımlar Ligi nedir? B Ligine katılmak zorunlu mu? TFF'nin B Ligi takımlarla ilgili yeni kararı

    TFF'nin kararının ardından B takımlar ligi nedir sorusu merak konusu oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bu konu ile ilgili ne açıklama yaptı? B Takımlar Ligi'ne katılmak zorunlu mu? Şampiyon, ikinci ve üçüncü ne kadar kazanacak? İşte detaylar..Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı.

    B LİGİNE KATILIM ZORUNLU MU YOKSA İSTEĞE BAĞLI MI?

    Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak.

    Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcularının yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek.

    B TAKIMLAR LİGİNDE ŞAMPİYONLAR NE KADAR KAZANIYOR?

    Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.

    B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.

    B Takımlar Ligi nedir? B Ligine katılmak zorunlu mu? TFF nin B Ligi takımlarla ilgili yeni kararı #1

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