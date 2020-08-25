B Takımlar Ligi nedir? B Ligine katılmak zorunlu mu? TFF'nin B Ligi takımlarla ilgili yeni kararı

B Takımlar Ligi nedir? B Ligine katılmak zorunlu mu? TFF'nin B Ligi takımlarla ilgili yeni kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu B Ligi ile ilgili ne açıklama yaptı? B Takımlar Ligi'ne katılmak zorunlu mu? Şampiyon, ikinci ve üçüncü ne kadar kazanacak? Detaylar haberde...

TFF'nin kararının ardından B takımlar ligi nedir sorusu merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bu konu ile ilgili ne açıklama yaptı? B Takımlar Ligi'ne katılmak zorunlu mu? Şampiyon, ikinci ve üçüncü ne kadar kazanacak? İşte detaylar..Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı.

B LİGİNE KATILIM ZORUNLU MU YOKSA İSTEĞE BAĞLI MI?

Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak.

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcularının yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek.

B TAKIMLAR LİGİNDE ŞAMPİYONLAR NE KADAR KAZANIYOR?

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.

B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.