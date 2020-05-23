Babacan, Bahçeli'nin FETÖ suçlamalarına yanıt verdi

Babacan, katıldığı bir televizyon programında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili FETÖ projesi suçlamalarına sert karşılık verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, İyi Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) isimlerinin "FETÖ projesine" uygun olarak seçildiğini söylemesinden sonra bitmeyen bir kavga başladı.

Star TV'den Nazlı Çelik'e açıklama yapan Devlet Bahçeli, kurulan son 3 partiyle ilgili "Yoksa bu kadar tesadüf etmez. 'İYİ' olacak, 'Gelecek' olacak, 'DEVA' olacak. Ama Meclis'te özellikle Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır" demişti.

BABACAN'DAN BAHÇELİ'YE YANIT GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV canlı yayınında Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.



Babacan, Bahçeli'nin, "FETÖ organizasyonu" suçlamalarına sert karşılık verdi.

Babacan, Bahçeli'ye üçlü koalisyon dönemini hatırlatarak, “Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar. Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEYE HANGİ FAYDASI DOKUNUYOR?”

Babacan şöyle devam etti:

Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor, bu ülke ayağa kalksın, krizi çabuk atlatması için ne üretiyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu anlatsınlar. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at… Oturduğun yerden çok kolay işler.





BAHÇELİ’NİN YARDIMCISI NE DEMİŞTİ?



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Ali Babacan’a şu sözlerle yüklenmişti:



20 YIL ÖNCESİNİN HESABINI SORUYOR





Türkiye’de meşru iktidarı devirmeye dönük ‘iyi’, ‘gelecek’ ve ‘deva’ rumuzlu Pensilvanya ve okyanus ötesi projelerinin bir parçası olan Ali Babacan, tezgahını ortaya çıkaran Bahçeli’den 20 yıl öncesinin ve 57. Hükümet döneminin ekonomi politikalarının hesabını sormaya kalkmıştır.

