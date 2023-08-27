Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu
İHA

İstanbul'da saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1745 Sokak üzerinde bulunan boş arsada oyun oynayan gençler, su kuyusunun içinde bir kişinin olduğunu fark etti.

Su kuyusundan ceset çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde bir erkek cesede olduğunu tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Kimliği belli değil

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı