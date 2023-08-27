Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu İstanbul Bağcılar’da boş arsada bulunan su kuyusunda, kimliği belirlenemeyen çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

İHA

İstanbul'da saat 01.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1745 Sokak üzerinde bulunan boş arsada oyun oynayan gençler, su kuyusunun içinde bir kişinin olduğunu fark etti.

Su kuyusundan ceset çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde bir erkek cesede olduğunu tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kimliği belli değil

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı