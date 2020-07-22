Bahçeli: Tuma Çelik'in vekilliği düşürülmeli

Devlet Bahçeli, adı cinsel taciz olayına karışan HDP'li Tuma Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin cinayetinin ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadın cinayetlerine sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım." ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZ YENİ DEĞİL, KONU GÜNDEME DÜŞÜNCE HDP TELAŞLANDI"

Adı cinsel taciz skandalına karışan HDP'li Tuma Çelik hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bu rezilliğin neresini değerlendireyim? Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş. Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş. Konu gündeme düşünce HDP tutuştu, telaşlandı. Tepkileri en aza çekmek için HDP ihraç kartını devreye soktu. Tecavüz faili alçağın milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli. " ifadelerini kullandı.