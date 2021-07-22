Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, doğalgaz kutusuna çarptı. Etrafa yayılan gaz sızıntısı paniğe neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen olayda, 34 CGL 227 plakalı otomobili kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Gökmen Sokak kesişiminde bulunan apartmanın doğalgaz kutusuna çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE GAZ SIZDI

Çarpmanın etkisiyle doğalgaz kutusundan gaz sızarken, çevredekiler etrafa yayılan gaz nedeniyle panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sızan gaz ekiplerce kesildi.

"İTFAİYE, İGDAŞ GELDİ. ÇOK FAZLA GAZ ÇIKTI"

Otomobilin çarptığı binada market işleten Ömer Numan Baran, “Dükkanda otururken, birden bire bir araba gelip dükkanın yan tarafında ki doğalgaz borusuna vurdu. Dolaplarımın hepsini kırdı. İçeceklerimin hepsini dışarıya devirdi. Baya maddi hasarım var. Neredeyse bina havaya uçacaktı. Korkarak dışarıya çıktım. Bütün trafik altüst oldu. İtfaiye ve İGDAŞ geldi. Doğalgazı kesti. Polis gelip tutanak tuttu. Bekliyoruz artık. Çok fazla gaz çıktı. Dükkanın içi hala gaz kokuyor" diye konuştu.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de bir otomobil, doğalgaz kutusuna çarptı VİDEO

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