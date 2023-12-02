Bakambu: Hocamızı etkilemeye çalışacağım Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Cedric Bakambu, açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 yenerek birincilik yarışında önemli bir 3 puan aldı.

Pendikspor galibiyeti sonrası Cedric Bakambu, açıklama yaptı.

"Oyuna girip golümü attım"

Cedric Bakambu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası böyle maçlar zor olur. Yedek oyuncuların önemi, böyle maçlarda daha çoktur. Ben de oyuna girip golümü attım." dedi.

"Hocamızı etkilemeye çalışacağım"

Cedric Bakambu ayrıca, "Bu sene forma rekabeti zor ve çok üst düzeyde. Ben de mücadele devam ediyorum. İlerleyen dönemlerde daha iyi olup hocamızı etkilemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.