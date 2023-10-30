Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

AA
İsrail ve Hamas'ın arasındaki savaşın gölgesi altında bölgedeki gelişmelere dair görüşmeler de sürüyor.
Gazze'deki çatışma görüşüldü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.
Bakan Fidan, görüşmede, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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