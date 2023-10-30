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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler, NATO'nun genişleme süreci gibi meseleleri konuşmak için telefonda görüşme gerçekleştirdi.