Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Süreci hassasiyetle yürüteceğiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret için yürütülen çalışmalara değinerek, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla, hassasiyetle yürüteceğiz." dedi.

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AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bir otelde düzenlenen "Ortak Yarınlar Programı" ödül törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Işıkhan, söz konusu sosyal sorumluluk olduğunda hiçbir girişim ve projenin kaybetmeyeceğini ifade etti.

"Hepimizin ortak hedefi ülkemizin dirliği ve birliği, milletimizin huzur ve refahıdır"

"Kıymetli olan hiç kuşkusuz, taş üstüne taş koyacak, ülkemiz, milletimiz, insanlık ve çalışma hayatının geleceği adına sosyal sorumluluk üstlenerek çözüm üretmek, elini taşın altına koymak ve insanlığa katkı sağlamaktır." diyen Işıkhan, atılan her bir adımı, geliştirilen her bir projeyi insanlığın birikimine katkı sağlayan değerli bir girişim olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında artık her alanda sadece kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye yok, kendi gücüyle koşmaya azmetmiş bir Türkiye var. Bunda en büyük pay, çalışan, üreten, ürettiğini katma değere dönüştüren girişimci kardeşlerimize, yatırımcı firmalarımıza, istihdama destek veren işverenlerimize, sosyal paydaşlarımız olan sendikalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza aittir. Hepimizin ortak hedefi ülkemizin dirliği ve birliği, milletimizin huzur ve refahıdır. Bu hedefe ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz."

"Asgari ücret sürecini hassasiyetle yürüteceğiz"

Üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra tekrar topladıklarını, çalışma hayatının gündemine dair sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alan çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, istişare anlayışlarının gerektirdiği şekilde bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletmeye devam edeceklerini kaydetti.

11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını hatırlatan Işıkhan, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Projeler ödül aldı

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da "Ortak Yarınlar Programı"na başvuran projelere ilişkin bilgi vererek, "Birlikte Mümkün", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", "İşimizin Yarını", "Afet Sonrası Dayanışma" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorilerinde ödüller verileceğini söyledi.

Törende ICA İÇTAŞ Altyapı YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyol Yat. İşl. A.Ş "Atık Lastiklerden Ses Bariyeri", Unmaş Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Akıllı Ambalaj", Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası "Yeşil Yarınlar GES", Ankara Ticaret Odası "ATONET Üye Hizmet Platformu", Entek Elektrik Üretimi A.Ş. "Yapay Zeka ile Hidroloji Tahmini", Tüpraş Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. "Ham Petrol Süreçleri Optimizasyonu" projeleriyle ödül aldı.

"Afet Sonrası Dayanışma Özel Ödülü" ise IC Holding "IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı", Koç Holding "Umut Kent" ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının "Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hatay'da" projelerine verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)