Bakan Kirişci: 2023'te 35 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Adana İl Başkanlığınca Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kadroları ve kurallarıyla örnek bir hareket olduğunu söyledi.

"Global bir oyuncu olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik"

Türkiye'nin, savunma sanayisinde yerli ve milli çok sayıda araç ürettiğine işaret eden Bakan Kirişci, "İHA'larımız, SİHA'larımız artık kendini süper gören ülkelerin bile ilgisini çeken, onların da sahiplenmek istediği araçlar haline geldi. Bu çerçevede de Türkiye artık 780 bin kilometrekarede gündemi belirlenen ülke olamayacağını gösterdi. Buna 462 bin kilometrekarelik 'Mavi Vatan' eklendi. O da bizim dönemimizde oldu. Sonra bir bölgesel oyuncu değil, artık global oyuncu olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Ülkenin, tarım ve gıda alanında da güçlü olması gerektiğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz mutlak suretle tarımda bugünden daha fazla üretmek, dünyada daha fazla söz sahibi olmak durumundayız. Hem nüfusumuz, ülkemizi ziyaret eden turist, ihracatımız artıyor hem de refah seviyemiz yükseldiği için biz, ister istemez kendi ihtiyaçlarımızın ötesinde üretim yapmak istiyoruz. Dolayısıyla global, küresel oyuncu, sözü, sohbeti dinlenir bir ülke olarak yolumuza devam etmenin şartının tarımdan geçtiğini söylüyoruz."





"2023'te 35 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz"

Bakan Kirişci, Türkiye'de tarımın son 19 yılın 15'inde büyüme göstermiş bir sektör olduğunu ifade ederek, "Son 19 yılda diğer sektörlerde ihracat ve ithalat arasında genellikle ithalat lehine bir durum varken, bizim dış ticaret fazlamız var. Bu 19 yıllık dış ticaretin karşılığı tam 87 milyar dolardır. 2002'de 65 milyon nüfusa sahiptik. Bugün 85 milyon nüfusumuz var. 2002'de 15 milyon turist geliyordu şimdi 50 milyona ulaştı. 2002'de 3,8 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. 2021'de bu 25 milyar dolar oldu, 2022 sonunda 30, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te inşallah 35 milyar dolarlık ihracatı hedeflediğimizi belirtmek isterim." dedi.

Hayvancılık ve su ürünleri

Kirişci, daha önce 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısını 17,9 milyona, 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını 58,5 milyona ulaştırdıklarını bildirdi.

Su ürünleri konusunda yaptıkları çalışmaları da anlatan Kirişci, "62 bin tonluk üretim, bugün 472 bin tona ulaşmış durumdadır. 200 milyon dolarlık su ürünleri ithalatımız var iken 1,4 milyar dolarlık ihracatımız var. Yani bire 7 bir üretim gerçekleştiriyoruz. Türkiye inşallah 2023'te 2 milyar dolarlık bir su ürünleri ihracatı gerçekleştiren ülke olacaktır." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin 23,1 milyon hektar orman alanıyla da Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü sırada yer aldığını kaydeden Kirişci, orman yangınlarına değinerek, 3 olan uçak sayısının 20'ye, 39 olan helikopter sayısının 55'e, 1 olan İHA sayısının da 8'e çıktığını söyledi.

Sulama yatırmalarının önemine değinen Kirişci, açılışı yapılan Yusufeli Barajı ile ilgili bilgi verdi.

2023 seçimleri

Bakan Kirişci, 2023 seçimlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece kendine değil dünyadaki bütün mazlum milletlere umut olmuş, umut olmanın ötesine geçmiş, icraatlarıyla bunu kanıtlamış Cumhurbaşkanı'mızın 2023 yolunda yeniden seçilmesi, bu seçimle AK Parti'mizin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi ülkemiz ve dünya istikrarı için son derece önemlidir, değerlidir. Küskünlüğümüzü, kırgınlığımızı, dargınlığımızı, noksanlığımızı hepsini bir kenara bırakacağız. 'Memleketse esas mesele gerisi teferruat' diyoruz. Biz bu milletin, bize bel bağlamış olan mazlum milletlerin istiklalini ve istikbalini, onları boşa çıkarmayacak süreci 2023'te inşallah milletimizle bir kez daha yaşayalım."

AA'nın haberine göre, programın ardından Bakan Kirişci, İstanbul'da 13 Kasım'da meydana gelen terör saldırısında 9 yaşındaki kızı Ecrin ile hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu, Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan ve yakınlarına başsağlığı diledi.