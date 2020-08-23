Bakan Kurum: Tüm ekiplerimizle sahadayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız".

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından dün yaşanan sel sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da afet bölgesine gitti.

Bakan Kurum, helikopterle havadan Doğankent ve Tirebolu'daki sel bölgesindeki incelemelerinin ardından selden en fazla zarar gören Dereli ilçesine geldi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI, AFET BÖLGESİNİ İNCELEDİ

Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çamur yığınlarının arasında Dereli ilçe merkezini dolaşan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, "Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...