Bakan müjdeyi verdi: Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem başlıyor!

Türkiye’de son yıllarda hızla artan konut fiyatları ve kiralar, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini giderek zorlaştırıyor.

Özellikle büyükşehirlerde barınma krizi toplumun en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken, devlet bu soruna çözüm üretmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama, bu alanda umut verici bir gelişmeyi ortaya koydu.

Yıl sonuna doğru başlatılması planlanan yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıkları sürerken, bir yandan da konut arzını hızla artırmak ve vatandaşların daha kolay ev sahibi olabilmesini sağlamak için farklı finansman modelleri devreye giriyor.

YÜKSEK FAİZ OLMADAN EV SAHİBİ OLUNABİLECEK!

Bu çerçevede, Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., sektörde bir ilke imza atacak. Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sistemine girerek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına destek olacak.

Bu yenilikçi adım sayesinde, peşinat ya da yüksek faiz yükü olmadan, kontrollü bir tasarruf sistemiyle binlerce aileye ev sahibi olma fırsatı sunulması hedefleniyor.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyeti olmaksızın sahip olunabilecek.