Bakan Soylu, Bingöl'de deprem bölgesini inceledi

4 binden fazla çadırın bölgeye sevk edildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasarlı yapılarla ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda, Bakan Soylu özel uçakla geldiği Bingöl Havalimanı'ndan helikopterle deprem bölgesine hareket etti.

Deprem sonrasındaki faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Bakan Soylu, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı." dedi.

1127 AĞIR HASARLI BAĞIMSIZ BÖLÜM VAR

Soylu, "1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." bilgisini paylaştı.