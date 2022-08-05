Yediiklim Yayınevi'nde yer alan bir fotoğraf için "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burayı ziyaret etti" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a, Bakan Soylu, "Ahlâk fukaraları" dedi.

KPSS sınav soruları ile Yediiklim Yayınevi'nden çıkan test sorularının aynı olması gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devletin tüm kurumları teyakkuza geçmiş ve soruşturmalar başlatılmıştı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alınmış ve yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından muhalefet tarafından başka bir iddia ortaya atıldı.

"Yayınevinin tanıtım afişlerinde Bakan Soylu var"

Tele1'de "Habere Doğru" programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'ni ziyaret ettiğini iddia etti.

Program sunucusu Umut Yertutan' , "Yayınevinin tanıtım afişlerinde Bakan Soylu'da yer alıyor. Yani Soylu bu yayınevini ziyaret ediyor daha önce. Ve tanıtım afişlerinde de bu fotoğraflar kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Bülent Tezcana: Ahlâk fukaraları - Video

"Niye gittin oraya?"

Tezcan ise, Bakan Soylu'nun ziyaretinin amacını sorarak, "Sayın Süleyman Soylu'nun bu millete bir açıklama borcu var. Senin ne işin var orada? Niye gittin oraya?" dedi.





"Ahlâk fukaraları"



Bu açıklamaların üzerine resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, "Önce PKK’nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı) Ankara’da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dersanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları" ifadelerini kullandı.



