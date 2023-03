Bakan Yanık: 411 çocuğumuz depremde vefat etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen Malatya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Yanık beraberindeki heyetle birlikte, Teknokent konteyner alanı, Mişmiş Park Fuar alanı içerisindeki çadır kent ve Beydağı konteyner kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Kayısı Lisanslı deposunun bulunduğu alandaki Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) deposunda yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Yanık, Beydağı konteyner kent alanında gazetecilere yaptığı açıklamada,

diye konuştu.

Bir taraftan deprem bölgesinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık,

Öbür taraftan baharın ilk müjdesi özellikle bizim Orta Asya coğrafyamızda, Anadolu coğrafyasında 1000 yıllardır kutlanan bir nevruz günü, öbür taraftan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Bugün güzel kardeşlerim ile beraberiz. Onların melek kalbi ile beraberiz. Biraz önce yakışıklı kardeşimiz öyle güzel dualar, öyle güzel cümleler kurdu ki ben onun duasının kabul olacağından hiç kuşku duymuyorum. Dolayısıyla onların güzel kalbi ile bu yıl burada buluşmak ayrıca bizim için çok önemli. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle burada mola evimizin açılışını da sizinle birlikte gerçekleştirmek istedik. Biliyorsunuz arkadaşlar deprem bölgelerimizde hem çadır kentlerimizde hem konteyner kentlerde bütün ihtiyaç guruplarına hitap edecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani bir taraftan çocuklarımızla alakalı çocuk çadırlarımızı, kadınlarımıza iş atölyelerini öbür taraftan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görecek bir anlamda hizmet birimlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Mola evlerimiz onlardan birisi. Ailesinde engelli birey olan aile fertlerimiz, özellikle anne babalar için veya engelli bireye bakım veren yakını için günün belli saatlerinde bir ihtiyacı olabilir, bir molaya ihtiyacı olabilir, bir nefes almaya ihtiyacı olabilir. İşte o engelli kardeşlerimiz özellikle down, otizm gibi zihinsel engelli kardeşlerimizin buralarda mola evlerimizde vakit geçirecekleri uzman arkadaşlarımızla birlikte bir anlamda eğitsel faaliyetler, sosyal faaliyetler yapabilecekleri mola evlerimizi bütün çadır ve konteyner kentlerimizde inşallah önümüzdeki süreçte de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.