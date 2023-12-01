Bakan Yerlikaya duyurdu! Narkogüç-38 Operasyonu tamamlandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nda, 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 391 şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

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AA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Hemen her gün zehir tacirlerinin korkulu rüyası olan 'Narkogüç' operasyonları da bu kapsamda başarıyla tamamlandı.

391 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla bitirildiği bilgisini verdi.

Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Bakan Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.

"Operasyonlarımız artarak devam edecektir"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlüklerimizin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerindeki kahraman polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki kahraman askerlerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)